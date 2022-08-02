Masterchef 2022 Seyfullah kimdir? Seyfullah Karagöz kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Seyfullah Karagöz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Seyfullah Karagöz ana kadroya kaldı mı? Seyfullah Karagöz üst tura geçti mi?

SEYFULLAH KARAGÖZ KİMDİR?

Seyfullah Karagöz 27 yaşında ve aslen Balıkesirli'dir. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Seyfullah Karagöz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefke Avrupa Üniversitesi'nde Gastronomi eğitimi almıştır. 8 yıldır aşçılık yapan Seyfullah Karagöz şu anda aktif olarak bir İtalyan restoranında çalışmaktadır. Seyfullah Karagöz, Masterchef ilk turda şeflerden 2 oy alarak bir üst tura yükseldi. 2. turda en iyi tabağı çıkartan Seyfullah Karagöz Masterchef 3. tura yükselmiştir. Bugün 2 Ağustos Salı Masterchef'te 3. turda yarışıyor.