Masterchef 2022 Serpilay Salkım kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? - Haberler

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Masterchef 2022 Serpilay Salkım kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

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Masterchef 2022 Serpilay Salkım kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef yeni sezonu başlarken izleyiciler bu yıl yarışan yarışmacıları merak ediyor. Bugünkü yarışan yarışmacılar arasında Serpilay Salkım geliyor. Peki, Masterchef 2022 Serpilay Salkım kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Serpilay Salkım kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022 Serpilay Salkım kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

SERPİLAY SALKIM KİMDİR?

Serpilay Salkım 25 yaşında ve kendi işletmesi var. Serpilay Salkım aslen İzmirde doğup büyümüştür. Yarışmacı daha çok pastane ürünlerini yapmayı seviyor. Serpilay Salkım, bugün 4 Temmuz Pazartesi Masterchef 1. turda mücadele ediyor. Serpilay Salkım jürilerden evet alarak bir üst tura yükseliyor.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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