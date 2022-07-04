Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Serpilay Salkım kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

SERPİLAY SALKIM KİMDİR?

Serpilay Salkım 25 yaşında ve kendi işletmesi var. Serpilay Salkım aslen İzmirde doğup büyümüştür. Yarışmacı daha çok pastane ürünlerini yapmayı seviyor. Serpilay Salkım, bugün 4 Temmuz Pazartesi Masterchef 1. turda mücadele ediyor. Serpilay Salkım jürilerden evet alarak bir üst tura yükseliyor.