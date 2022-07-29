Masterchef 2022 Serhan kimdir? Serhan Hasdemir kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Serhan Hasdemir kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Serhan Hasdemir ana kadroya kaldı mı? Serhan Hasdemir üst tura geçti mi?

SERHAN HASDEMİR KİMDİR?

Serhan Hasdemir 31 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Liseyi Aliağa Alp Oğuz Anadolu Lisesi'nde okuyan Serhan Hasdemir Masterchef ilk turda 3 evet almıştı. Serhan Hasdemir, 2012 yılında Çek Prag Teknik Üniversitesi'nde eğitim aldı. 2013'te Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun oldu. Serhan Hasdemir, bugün 29 Temmuz Cuma Masterchef 2. turda mücadele ediyor.