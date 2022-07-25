Masterchef 2022 Sefa kimdir? Sefa Öztürk kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Sefa Öztürk kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sefa Öztürk ana kadroya kaldı mı? Sefa Öztürk üst tura geçti mi?

SEFA ÖZTÜRK KİMDİR?

Sefa Öztürk 28 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. 9 yıldır aşçılık yapan Sefa Öztürk Masterchef ilk turu geçmişti. İlk turda 2 evetle bir üst tura geçmişti. Sefa Öztürk bugün (25 Temmuz Pazartesi) Masterchef 2. turda yarışıyor.