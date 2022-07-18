Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Seda Solmaz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

SEDA SOLMAZ KİMDİR?

Seda Solmaz yarışmaya Dubai'den katılıyor. Seda Solmaz 45 yaşında ve yemek yapmayı çok seviyor. Bugün şeflere Akdeniz Esintisi yemeği yapacak. Seda Solmaz Masterchef'te 18 Temmuz Pazartesi 1. turda mücadele edecek. Seda Solmaz şeflerden 2 hayır alarak yarışmaya veda ediyor.