Masterchef 2022 Rukiye kimdir? Rukiye Canbolat kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Rukiye Canbolat kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Rukiye Canbolat ana kadroya kaldı mı? Rukiye Canbolat üst tura geçti mi?

RUKİYE CANBOLAT KİMDİR?

Rukiye Canbolat 40 yaşında ve evlidir. 5 çocuk annesi olan Rukiye Canbolat Masterchef ilk turda 3 evet alarak 2. tura yükselmişti. Profesyonel aşçı ve eğitmen olan Rukiye Canbolat bugün 27 Temmuz Çarşamba Masterchef 2. turda en iyi tabağı çıkartarak 3. tura yükseldi. Rukiye Canbolat aslen Gaziantepli'dir ve Gaziantep'te Halk Eğitim Merkezi'nde aşçılık çıraklığı eğitimi vermektedir.