Masterchef 2022 Ruken kimdir? Ruken Demircan kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Ruken Demircan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ruken Demircan ana kadroya kaldı mı? Ruken Demircan üst tura geçti mi?

RUKEN DEMİRCAN KİMDİR?

Ruken Demircan 29 yaşında ve aslen Diyarbakırlı'dır. Yarışmaya Erzurum'dan katılan Ruken Demircan evli ve 3 çocuk annesidir. Masterchef ilk turda şeflerden 3 evet aldı. Ruken Demircan bugün 28 Temmuz Perşembe Masterchef 2. turda mücadele ediyor.