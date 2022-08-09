Masterchef 2022 Rağde kimdir? Rağde Ali Beyat kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef yeni sezonu başlarken izleyiciler bu yıl yarışan yarışmacıları merak ediyor. Bugünkü yarışan yarışmacılar arasında Rağde Ali Beyat geliyor. Peki, Masterchef 2022 Rağde Ali Beyat kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Rağde Ali Beyat kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Rağde Ali Beyat ana kadroya kaldı mı? Rağde Ali Beyat üst tura geçti mi?

RAĞDE ALİ BEYAT KİMDİR?

Rağde Ali Beyat yarışmaya Kuşadası'ndan katılmaktadır. Aslen Irak Kerküklü olan Rağde Ali Beyat Türk Dili Ve Edebiyatı mezunudur ve Türkçe öğretmenidir. Küçük yaşlardan beri yemek yapan Rağde Ali Beyat Masterchef 1. ve 2. turu başarıyla geçmişti. Bugün 9 Ağustos Rağde Ali Beyat Masterchef 3. turda mücadele ediyor. İlk turda şeflerden 3 evet alarak bir üst tura çıkmıştı.