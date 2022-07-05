Masterchef 2022 Özkan Yılmaz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
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Masterchef yeni sezonu başlarken izleyiciler bu yıl yarışan yarışmacıları merak ediyor. Bugünkü yarışan yarışmacılar arasında Özkan Yılmaz geliyor. Peki, Masterchef 2022 Özkan Yılmaz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...
Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Özkan Yılmaz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
ÖZKAN YILMAZ KİMDİR?
Özkan Yılmaz yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. 29 yaşında olan Özkan Yılmaz 5 Temmuz Salı 2022 tarihinde Masterchef 1. turda mücadele etti.