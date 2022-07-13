Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Oybek Sultonov kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

OYBEK SULTONOV KİMDİR?

Oybek Sultonov yarışmaya Özbekistan'dan katılıyor. Oybek Sultonov 13 Temmuz Çarşamba günü Masterchef 1. turda mücadele edecek. Özbekistan'da birçok yerde çalışan Oybek Sultonov, en son Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın evinde çalışmıştır. Oybek Sultonov, bugün şeflere püre yatağında dana bonfile yapacak.