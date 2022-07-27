Masterchef 2022 Onurhan kimdir? Onurhan Çakır kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Onurhan Çakır kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Onurhan Çakır ana kadroya kaldı mı? Onurhan Çakır üst tura geçti mi?

ONURHAN ÇAKIR KİMDİR?

Onurhan Çakır 24 yaşında ve aslen Edirne Keşanlı'dır. Onurhan Çakır, aşçılık bölümü mezunudur. Daha önce Gürkan Şef'in yanında çalışmıştır. İlk turda 2 evet alarak bir üst tura yükselmişti. Onurhan Çakır, Masterchef 27 Temmuz Çarşamba günü 2. turda yarışıyor.