Masterchef 2022 Nuray kimdir? Nuray Cordanoğlu Eren kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Nuray Cordanoğlu Eren kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Nuray Cordanoğlu Eren ana kadroya kaldı mı? Nuray Cordanoğlu Eren üst tura geçti mi?

NURAY CORDANOĞLU EREN KİMDİR?

Nuray Cordanoğlu Eren 32 yaşında ve diş hekimidir. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Nuray Cordanoğlu Eren'in Kadıköy'de kendi diş kliniği var. Çocukluğundan beri mutfakta olduğunu belirten Nuray Cordanoğlu Eren Masterchef ilk turda 3 evet alarak bir üst tura yükselmişti. Nuray Cordanoğlu Eren bugün 28 Temmuz Perşembe Masterchef 2. turda mücadele edecek.