Masterchef 2022 Nilgün kimdir? Nilgün Atalay kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Nilgün Atalay kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

NİLGÜN ATALAY KİMDİR?

Nilgün Atalay 31 yaşında ve ev hanımıdır. Yarışmaya Bursa'dan katılan Nilgün Atalay Masterchef'te 1. turu geçmişti. Nilgün Atalay, bugün 24 Temmuz Pazar günü 2. turda mücadele etti. Nilgün Atalay maalesef 2. turda yarışmaya veda etti. Şefler tarafından hamurun kalın olduğu belirtildi ve 2. turda 2. olarak yarışmaya veda etti.