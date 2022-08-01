Masterchef 2022 Mustafa Samet kimdir? Mustafa Samet Arıca kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Mustafa Samet Arıca kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Mustafa Samet Arıca ana kadroya kaldı mı? Mustafa Samet Arıca üst tura geçti mi?

MUSTAFA SAMET ARICA KİMDİR?

Mustafa Samet Arıca 22 yaşında ve yarışmaya Marmaris'ten katılmaktadır. Yaklaşık 3-4 yıldır aşçılık yapan Mustafa Samet Arıca turizm otelcilik bölümü mezunudur. Mustafa Samet Arıca, Masterchef ilk turda 3 evet alarak 2. tura yükselmişti. 2. turda ise en iyi tabağı çıkartarak 3. tura yükselmişti. Mustafa Samet Arıca, bugün 1 Ağustos Pazartesi Masterchef 3. turda mücadele ediyor.