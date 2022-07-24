Masterchef 2022 Metehan kimdir? Metehan Sağlam kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Metehan Sağlam kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Metehan Sağlam ana kadroya kaldı mı? Metehan Sağlam üst tura geçti mi?

METEHAN SAĞLAM KİMDİR?

Metehan Sağlam 1988 İstanbul doğumludur. 34 yaşında Metehan Sağlam yaklaşık 20 yıldır mesleğin içerisindedir. Metehan Sağlam Masterchef 1. turu başarıyla geçmişti. Metehan Sağlam bugün (24 Temmuz Pazar) Masterchef 2. turda mücadele ediyor.