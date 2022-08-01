Masterchef 2022 Mesut kimdir? Mesut Taşçı kaç yaşında, nereli, mesleği ne? - Haberler

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Masterchef 2022 Mesut kimdir? Mesut Taşçı kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022 Mesut kimdir? Mesut Taşçı kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef yeni sezonu başlarken izleyiciler bu yıl yarışan yarışmacıları merak ediyor. Bugünkü yarışan yarışmacılar arasında Mesut Taşçı geliyor. Peki, Masterchef 2022 Mesut Taşçı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

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Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Mesut Taşçı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Mesut Taşçı ana kadroya kaldı mı? Mesut Taşçı üst tura geçti mi?

Masterchef 2022 Mesut kimdir? Mesut Taşçı kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

MESUT TAŞÇI KİMDİR?

Mesut Taşçı 31 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılmıştır. Aslen Giresunlu olan Mesut Taşçı 10 yıldır aşçılık yapmaktadır. Mesut Taşçı'nın abisi de aşçıdır ve 2 yıldır Masterchef'e katılması için birlikte başvuru yapmışlardır. Mesut Taşçı'nın abisi 15 Temmuz gazisidir ve kansere yakalandıktan sonra vefat etmiştir. Mesut Taşçı, Masterchef ilk turda şeflerden 3 evet alarak bir üst tura yükselmiştir. Ardından 2. turda en iyi tabağı yaparak 3. tura yükselmiştir. Mesut Taşçı, bugün 1 Ağustos Pazartesi Masterchef'te 3. turda mücadele etmektedir.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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