Masterchef 2022 Melih Berkay Gündüz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? - Haberler

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Masterchef 2022 Melih Berkay Gündüz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Haberler.com - Gündem
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Masterchef 2022 Melih Berkay Gündüz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef yeni sezonu başlarken izleyiciler bu yıl yarışan yarışmacıları merak ediyor. Bugünkü yarışan yarışmacılar arasında Melih Berkay Gündüz geliyor. Peki, Masterchef 2022 Melih Berkay Gündüz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Melih Berkay Gündüz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022 Melih Berkay Gündüz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

MELİH BERKAY GÜNDÜZ KİMDİR?

Melih Berkay Gündüz geçtiğimiz yıl da yarışmaya katılmıştı ve 2. turda elenmişti. Melih Berkay Gündüz'ün babası geçtiğimiz yıl şeflerle telefonda konuşmuştu. Başarılı yarışmacı Melih Berkay Gündüz babasının vefat ettiğini söyledi. Melih Berkay Gündüz'ün babası kanser hastasıydı. 2 Temmuz 2022 tarihinde yarışan Melih Berkay Gündüz şeflerden 3 evet aldı ve bir üst tura yükseldi.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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