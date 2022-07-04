Masterchef 2022 Mehmet Kılıç kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
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Masterchef yeni sezonu başlarken izleyiciler bu yıl yarışan yarışmacıları merak ediyor. Bugünkü yarışan yarışmacılar arasında Mehmet Kılıç geliyor. Peki, Masterchef 2022 Mehmet Kılıç kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...
Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Mehmet Kılıç kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
MEHMET KILIÇ KİMDİR?
Mehmet Kılıç yarışmaya Avusturya Viyana'dan katılıyor. Mehmet Kılıç 24 yaşında ve Aşçı'dır. Mehmet Kılıç 4 Temmuz Pazartesi bugün Masterchef ilk turda yarışıyor.