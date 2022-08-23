Masterchef 2022 Mavi ve Kırmızı takımda kimler var? Masterchef yeni haftanın takımları belli oldu mu, hangi yarışmacı hangi takımda?

Masterchef'te dün sezonun ilk kaptanlık oyunu oynandı. Mavi takım kaptanı olan Yağız, kırmızı takım kaptanlığına Serpilay'ı seçti. Takımlar ise belirlendi. Peki, Masterchef 2022 Mavi ve Kırmızı takımda kimler var? Masterchef yeni haftanın takımları belli oldu mu, hangi yarışmacı hangi takımda? Mavi takımda hangi yarışmacılar var? Kırmızı takımda kimler var, kaç kişi? İşte detaylar...