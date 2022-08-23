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Masterchef 2022 Mavi ve Kırmızı takımda kimler var? Masterchef yeni haftanın takımları belli oldu mu, hangi yarışmacı hangi takımda?

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Masterchef 2022 Mavi ve Kırmızı takımda kimler var? Masterchef yeni haftanın takımları belli oldu mu, hangi yarışmacı hangi takımda?

Masterchef'te dün sezonun ilk kaptanlık oyunu oynandı. Mavi takım kaptanı olan Yağız, kırmızı takım kaptanlığına Serpilay'ı seçti. Takımlar ise belirlendi. Peki, Masterchef 2022 Mavi ve Kırmızı takımda kimler var? Masterchef yeni haftanın takımları belli oldu mu, hangi yarışmacı hangi takımda? Mavi takımda hangi yarışmacılar var? Kırmızı takımda kimler var, kaç kişi? İşte detaylar...

TV8 ekranında yayınlanan Masterchef yarışması heyecanla devam ediyor. Son yayınlanan bölümde kaptanlık oyunu oynandı. Kaptanın belli olmasının ardından takımlar da kuruldu. Peki, Masterchef 2022 Mavi ve Kırmızı takımda kimler var?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Son yayınlanan Masterchef yarışmasında kaptanlık oyunu oynandı. Mavi takım kaptanı Yağız olurken kırmızı takım kaptanı Serpilay oldu.

MASTERCHEF 1. HAFTANIN MAVİ-KIRMIZI TAKIM KADROSU

Mavi Takım Kadrosu:

- Yağız

- Metin

- Çağatay

- Gamze

- Onur

- Tayfun

- Burak

- Burak Kaya

- Şeyma

Masterchef 2022 Mavi ve Kırmızı takımda kimler var? Masterchef yeni haftanın takımları belli oldu mu, hangi yarışmacı hangi takımda?Mavi takım kadrosu

Kırmızı Takım Kadrosu:

- Serpilay

- Melih

- Büşra

- Kıvanç

- Dilan

- Barış

- Ayaz

- Kaan

- Fatmanur

Masterchef 2022 Mavi ve Kırmızı takımda kimler var? Masterchef yeni haftanın takımları belli oldu mu, hangi yarışmacı hangi takımda?Kırmızı takım kadrosu

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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