Masterchef 2022 Marsha kimdir? Marsha Khurri Ernantp kaç yaşında, nereli, mesleği ne? - Haberler

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Masterchef 2022 Marsha kimdir? Marsha Khurri Ernantp kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

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Masterchef 2022 Marsha kimdir? Marsha Khurri Ernantp kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef yeni sezonu başlarken izleyiciler bu yıl yarışan yarışmacıları merak ediyor. Bugünkü yarışan yarışmacılar arasında Marsha Khurri Ernantp geliyor. Peki, Masterchef 2022 Marsha Khurri Ernantp kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Marsha Khurri Ernantp kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022 Marsha kimdir? Marsha Khurri Ernantp kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

MARSHA KİMDİR?

Marsha Khurri Ernantp, Endonezyalı ve 21 yaşındadır. Bir buçuk yıldır Türkiye'de yaşayan Marsha'nın Sivaslı erkek arkadaşı vardır. Çok iyi derecede İngilizce bilen Marsha bugün (22 Temmuz 2022 Cuma) Masterchef'te 2. turda yarışıyor. 2. turda şeflere irmik helvası yapacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Masterchef 2022 Gündem Magazin Haberler

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