Masterchef 2022 Kaan kimdir? Kaan Noyanalpan kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Kaan Noyanalpan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaan Noyanalpan ana kadroya kaldı mı? Kaan Noyanalpan üst tura geçti mi?

KAAN NOYANALPAN KİMDİR?

Kaan Noyanalpan 27 ve yarışmaya İzmir'den katılmıştır. Profesyonel aşçı olan Kaan Noyanalpan Masterchef ilk turda 2 evet alarak bir üst tura çıktı. Liseyi İnönü Anadolu Lisesi'nde okuyan Kaan Noyanalpan bugün 29 Temmuz Cuma Masterchef 2. turda yarışıyor.