Masterchef 2022 İrem kimdir? İrem İşbilir kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 İrem İşbilir kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İrem İşbilir ana kadroya kaldı mı? İrem İşbilir üst tura geçti mi?

İREM İŞBİLİR KİMDİR?

İrem İşbilir 24 yaşında ve yarışmaya İstanbul Pendik'ten katılıyor. İrem İşbilir, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe bölümünde okumuştur ve aslen İzmirli ve anne tarafından Boşnak kökenlidir. İrem İşbilir Masterchef ilk turda 3 evet alarak bir üst tura yükselmişti. İrem İşbilir bugün 28 Temmuz Perşembe Masterchef 2. turda mücadele edecek.