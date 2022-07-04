Masterchef 2022 İlker İşbilen kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? - Haberler

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Masterchef 2022 İlker İşbilen kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Haberler.com - Gündem
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Masterchef 2022 İlker İşbilen kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef yeni sezonu başlarken izleyiciler bu yıl yarışan yarışmacıları merak ediyor. Bugünkü yarışan yarışmacılar arasında İlker İşbilen geliyor. Peki, Masterchef 2022 İlker İşbilen kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 İlker İşbilen kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022 İlker İşbilen kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

İLKER İŞBİLEN KİMDİR?

İlker İşbilen yarışmaya İstanbul Kadıköy'den katılıyor. Aslen Keşanlı olan İlker İşbilen bugün Masterchef ilk turda jürilere levrek yemeği yapacak. İlker İşbilen 4 Temmuz Pazartesi günü ilk tur mücadelesi için yarıştı. İlker İşbilen bugünkü turda yarışmaya veda ediyor.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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