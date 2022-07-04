Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 İlker İşbilen kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

İLKER İŞBİLEN KİMDİR?

İlker İşbilen yarışmaya İstanbul Kadıköy'den katılıyor. Aslen Keşanlı olan İlker İşbilen bugün Masterchef ilk turda jürilere levrek yemeği yapacak. İlker İşbilen 4 Temmuz Pazartesi günü ilk tur mücadelesi için yarıştı. İlker İşbilen bugünkü turda yarışmaya veda ediyor.