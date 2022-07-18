Masterchef 2022 İbrahim Özzorlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
Haberler.com - Gündem
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Masterchef yeni sezonu başlarken izleyiciler bu yıl yarışan yarışmacıları merak ediyor. Bugünkü yarışan yarışmacılar arasında İbrahim Özzorlu geliyor. Peki, Masterchef 2022 İbrahim Özzorlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...
Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 İbrahim Özzorlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
İBRAHİM ÖZZORLU KİMDİR?
İbrahim Özzorlu 29 yaşında ve Gaziantepli'dir. Adana'da yaşayan İbrahim Özzorlu işletme sahibidir. Masterchef'te bugün 18 Temmuz Pazartesi günü 1. turda mücadele edecek. İbrahim Özzorlu bugün şeflerden 3 evet alarak 2. tura geçti.