Masterchef 2022 İbrahim Gerköy kimdir? İbrahim Gerköy kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 İbrahim Gerköy kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İbrahim Gerköy ana kadroya kaldı mı? İbrahim Gerköy üst tura geçti mi?

İBRAHİM GERKÖY KİMDİR?

İbrahim Gerköy aslen Diyarbakırlı'dır. Evli ve 2 çocuğu olan İbrahim Gerköy 6 senedir aşçılık mesleğinin içerisinde bulunuyor. İbrahim Gerköy Masterchef ilk turda 3 evet almıştı. İbrahim Gerköy, bugün 28 Temmuz Perşembe Masterchef 2. turda mücadele ediyor.

İbrahim Gerköy 2. turda en iyi taze kabak çorbasını yaparak bir üst tura yükseldi.