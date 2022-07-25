Masterchef 2022 Hilal kimdir? Hilal Çelik kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Hilal Çelik kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hilal Çelik ana kadroya kaldı mı? Hilal Çelik üst tura geçti mi?

HİLAL ÇELİK KİMDİR?

Hilal Çelik 22 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılmaktadır. Aslen Kırşehirli olan Hilal Çelik Ankara'da doğup büyümüş ve sonra ailesi ile Antalya'ya taşınmışlardır. Yeni Gastronomi mezunu olan Hilal Çelik Masterchef ilk turu geçti ve bugün 25 Temmuz'da 2. turda mücadele ediyor.