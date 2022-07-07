Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Hatice Nur Demir kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

HATİCE NUR DEMİR KİMDİR?

Hatice Nur Demir yarışmaya Eskişehir'den katılıyor. Hatice Nur Demir 25 yaşında ve ODTÜ felsefe mezunudur. 7 Temmuz 2022 tarihinde Masterchef 1. turda mücadele ediyor. Yemek yapmayı çok seven Hatice Nur Demir bugün jürlere moğol usulü et ve ada pilavı yapacak.