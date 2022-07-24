Masterchef 2022 Gülşah kimdir? Gülşah Kaya Ağlagül kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
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Masterchef yeni sezonu başlarken izleyiciler bu yıl yarışan yarışmacıları merak ediyor. Bugünkü yarışan yarışmacılar arasında Gülşah Kaya Ağlagül geliyor. Peki, Masterchef 2022 Gülşah Kaya Ağlagül kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...
Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Gülşah Kaya Ağlagül kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
GÜLŞAH KAYA AĞLAGÜL KİMDİR?
Gülşah Kaya Ağlagül 35 yaşında ve yarışmaya Amerika Kaliforniya'dan katılıyor. Masterchef'te 1. turu geçen Gülşah Kaya Ağlagül bugün 24 Temmuz Pazar 2. turda mücadele ediyor.