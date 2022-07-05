Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Gülistan Şalk kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

GÜLİSTAN ŞALK KİMDİR?

Gülistan Şalk yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Aslen Siirtli olan Gülistan Şalk 22 yaşındadır. Gülistan Şalk bugün 5 Temmuz Salı günü Masterchef ilk turda mücadele ediyor. Gülistan Şalk jürilerden 3 evet aldı ve bir üst tura yükseldi.