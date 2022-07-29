Masterchef 2022 Gülcan kimdir? Gülcan Kutlu kaç yaşında, nereli, mesleği ne? - Haberler

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Masterchef 2022 Gülcan kimdir? Gülcan Kutlu kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022 Gülcan kimdir? Gülcan Kutlu kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef yeni sezonu başlarken izleyiciler bu yıl yarışan yarışmacıları merak ediyor. Bugünkü yarışan yarışmacılar arasında Gülcan Kutlu geliyor. Peki, Masterchef 2022 Gülcan Kutlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

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Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Gülcan Kutlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Gülcan Kutlu ana kadroya kaldı mı? Gülcan Kutlu üst tura geçti mi?

Masterchef 2022 Gülcan kimdir? Gülcan Kutlu kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

GÜLCAN KUTLU KİMDİR?

Gülcan Kutlu 25 yaşında ve Siirtli'dir. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Gülcan Kutlu yemek yapmaya 14 yaşlarında başladı. Neredeyse tüm Doğu yemeklerine hakim olduğu belirten Gülcan Kutlu Masterchef ilk turda 2 evet oyu alarak bir üst tura yükselmişti. Gülcan Kutlu bugün 29 Temmuz Cuma Masterchef 2. turda mücadele ediyor.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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