Masterchef 2022 Görkem Ünal kimdir? Görkem Ünal kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Görkem Ünal ana kadroya girdi mi?

Masterchef yeni sezonu başlarken izleyiciler bu yıl yarışan yarışmacıları merak ediyor. Bugünkü yarışan yarışmacılar arasında Görkem Ünal geliyor. Peki, Masterchef 2022 Görkem Ünal kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Görkem Ünal yedeklerden ana kadroya geçti mi? İşte detaylar...

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Görkem Ünal kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Görkem Ünal ana kadroya kaldı mı? Görkem Ünal üst tura geçti mi? Görkem Ünal ana kadroya dahil oldu mu?

GÖRKEM ÜNAL KİMDİR?

Görkem Ünal 28 yaşında ve yarışmaya Ankara'dan katılmaktadır. Ankara'da pizza restoranında aşçılık yapmakta olan Görkem Ünal Masterchef 1. turu ve 2. turu başarıyla geçmiştir. Görkem Ünal 3. turda ana kadroya katılamadı fakat yedeklere katılmaya hak kazanmıştı. Görkem Ünal Masterchef 27 Ağustos Cumartesi günü yayınlanan bölümde yedeklerden ana kadroya girmiştir. Bu sene yedeklerden ana kadroya dahil olan ilk yarışmacı Görkem Ünal olmuştur.