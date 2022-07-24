Masterchef 2022 Göktuğ kimdir? Göktuğ Karaoğlu kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Göktuğ Karaoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Göktuğ Karaoğlu ana kadroya kaldı mı? Göktuğ Karaoğlu üst tura geçti mi?

GÖKTUĞ KARAOĞLU KİMDİR?

Göktuğ Karaoğlu 24 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Göktuğ Karaoğlu, Masterchef 1. turda jürilerden 2 evet alarak bir üst tura yükselmişti. Göktuğ Karaoğlu, bugün 24 Temmuz Pazar günü 2. turda mücadele ediyor.