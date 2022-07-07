Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Gamze Tosun kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

GAMZE TOSUN KİMDİR?

Gamze Tosun yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Gamze Tosun evli ve 5 çocuk annesidir. Yarışmaya geçen sene de katılan Gamze Tosun 2. turda yarışmaya veda etmişti. Bu yıl jürilere sakatat yemekleri yapacak. Gamze Tosun, 7 Temmuz 2022 tarihinde Masterchef 1. turda yarışacak. Gamze Hanım jürilerden 3 evet alarak bir üst tura yükseliyor.