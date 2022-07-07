Masterchef 2022 Gamze Tosun kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
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Masterchef yeni sezonu başlarken izleyiciler bu yıl yarışan yarışmacıları merak ediyor. Bugünkü yarışan yarışmacılar arasında Gamze Tosun geliyor. Peki, Masterchef 2022 Gamze Tosun kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...
Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Gamze Tosun kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
GAMZE TOSUN KİMDİR?
Gamze Tosun yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Gamze Tosun evli ve 5 çocuk annesidir. Yarışmaya geçen sene de katılan Gamze Tosun 2. turda yarışmaya veda etmişti. Bu yıl jürilere sakatat yemekleri yapacak. Gamze Tosun, 7 Temmuz 2022 tarihinde Masterchef 1. turda yarışacak. Gamze Hanım jürilerden 3 evet alarak bir üst tura yükseliyor.