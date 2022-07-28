Masterchef 2022 Fulya kimdir? Fulya Sarıcı kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Fulya Sarıcı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Fulya Sarıcı ana kadroya kaldı mı? Fulya Sarıcı üst tura geçti mi?

FULYA SARICI KİMDİR?

Fulya Sarıcı 39 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Fulya Sarıcı Ev hanımı ve 2 çocuk annesidir. Masterchef 1. turda 2 evet ile bir üst tura çıkmıştı. Fulya Sarıcı bugünkü 2. turda yarışmaya veda etti.