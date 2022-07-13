Masterchef 2022 Eren Yüce kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
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Masterchef yeni sezonu başlarken izleyiciler bu yıl yarışan yarışmacıları merak ediyor. Bugünkü yarışan yarışmacılar arasında Eren Yüce geliyor. Peki, Masterchef 2022 Eren Yüce kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...
Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Eren Yüce kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
EREN YÜCE KİMDİR?
Eren Yüce yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Üniversitede okuyan Eren Yüce bugün şeflere Babuko yemeği yapacak. Eren Yüce, Masterchef'te 13 Temmuz tarihinde 1. turda yarışacak.