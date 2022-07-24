Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Emre Karaca kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

EMRE KARACA KİMDİR?

Emre Karaca 26 yaşında ve aslen Çorumlu'dur. 2 yıldır İstanbul'da yaşayan Emre Karaca'nın Yunus Karaca isminde bir ikizi vardır. İkiziyle birlikte yarışmaya katılan Emre Karaca ve ikizi ikisi de 2. tura yükselmiştir. Emre Karaca bugün 24 Temmuz Pazar günü Masterchef 2. turda mücadele ediyor. Emre Karaca bugün 2. turda şeflere Lazanya yemeği yapacak.

MASTERCHEF YUNUS VE EMRE İKİZLER KİMDİR?

Yunus Karaca ve Emre Karaca ikizler Çorumlu'dur. İkiz kardeşlerden birisi geçtiğimiz yıl da yarışmacı olmuştu. Ek olarak ikizler, 2016 yılında En Benzer İkizler yarışmasında ikinci olmuşlardı. Ayrıca 2017 senesinde Bolu'da tertip edilen İzzet Baysal Uluslararası Mutfak Günleri yarışmasında da ikincilik elde etmişlerdi. İkizlerin babasının adı Muammer Karaca'dır.