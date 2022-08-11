Masterchef yeni sezonu başlarken izleyiciler bu yıl yarışan yarışmacıları merak ediyor. Bugünkü yarışan yarışmacılar arasında Ege Pakalın geliyor. Peki, Masterchef 2022 Ege Pakalın kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Ege Pakalın kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

EGE PAKALIN KİMDİR?

Ege Pakalın 28 yaşında ve açşıdır. Afrika Kenya'da çalışan yarışmacı Masterchef'e 2. kez katıldı. Ege Pakalın, 7 Temmuz 2022 tarihinde Masterchef 1. turda yarışıyor. Ege Pakalın jürilerden 3 evet alıyor ve bir üst tura yükseliyor.

Masterchef'te bugün 11 Ağustos Perşembe Ege Pakalın 3. turda mücadele ediyor.