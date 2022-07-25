Masterchef 2022 Ecem kimdir? Ecem Karafazlı kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Ecem Karafazlı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ecem Karafazlı ana kadroya kaldı mı? Ecem Karafazlı üst tura geçti mi?

ECEM KARAFAZLI KİMDİR?

Ecem Karafazlı 24 yaşında ve aslen Rizeli'dir. Beslenme ve diyet uzmanı olan Ecem Karafazlı Masterchef 1. turda jürilerden 3 evet alarak 2. tura yükselmiştir. Haliç Üniversitesi Diyetetik ve Klinik Besleme Hizmetleri 2021 mezunu olan Ecem Karafazlı bugün 25 Temmuz Pazartesi Masterchef 2. turda mücadele ediyor.