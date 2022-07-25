Masterchef 2022 Ecem kimdir? Ecem Karafazlı kaç yaşında, nereli, mesleği ne? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Masterchef 2022 Ecem kimdir? Ecem Karafazlı kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Masterchef 2022 Ecem kimdir? Ecem Karafazlı kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef yeni sezonu başlarken izleyiciler bu yıl yarışan yarışmacıları merak ediyor. Bugünkü yarışan yarışmacılar arasında Ecem Karafazlı geliyor. Peki, Masterchef 2022 Ecem Karafazlı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Ecem Karafazlı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ecem Karafazlı ana kadroya kaldı mı? Ecem Karafazlı üst tura geçti mi?

Masterchef 2022 Ecem kimdir? Ecem Karafazlı kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

ECEM KARAFAZLI KİMDİR?

Ecem Karafazlı 24 yaşında ve aslen Rizeli'dir. Beslenme ve diyet uzmanı olan Ecem Karafazlı Masterchef 1. turda jürilerden 3 evet alarak 2. tura yükselmiştir. Haliç Üniversitesi Diyetetik ve Klinik Besleme Hizmetleri 2021 mezunu olan Ecem Karafazlı bugün 25 Temmuz Pazartesi Masterchef 2. turda mücadele ediyor.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Masterchef 2022 Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title