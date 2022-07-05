Masterchef 2022 Ebru Üstün kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
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Masterchef yeni sezonu başlarken izleyiciler bu yıl yarışan yarışmacıları merak ediyor. Bugünkü yarışan yarışmacılar arasında Ebru Üstün geliyor. Peki, Masterchef 2022 Ebru Üstün kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...
Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Ebru Üstün kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
EBRU ÜSTÜN KİMDİR?
Ebru Üstün yarışmaya Ankara'dan katılıyor. Ebru Üstün 35 yaşında ve Ev Hanımı'dır. Bugün jürilere yağlama yemeği yapacak. Ebru Üstün, Masterchef'te 5 Temmuz Salı günü 1. turda yarıştı.