Masterchef 2022 Doğukan kimdir? Doğukan Güneş kaç yaşında, nereli, mesleği ne? - Haberler

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Masterchef 2022 Doğukan kimdir? Doğukan Güneş kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022 Doğukan kimdir? Doğukan Güneş kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef yeni sezonu başlarken izleyiciler bu yıl yarışan yarışmacıları merak ediyor. Bugünkü yarışan yarışmacılar arasında Doğukan Güneş geliyor. Peki, Masterchef 2022 Doğukan Güneş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

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Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Doğukan Güneş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Doğukan Güneş ana kadroya kaldı mı? Doğukan Güneş üst tura geçti mi?

Masterchef 2022 Doğukan kimdir? Doğukan Güneş kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

DOĞUKAN GÜNEŞ KİMDİR?

Doğukan Güneş 22 yaşında ve yarışmaya İzmir'den katılmaktadır. Selçuk İMKB Anaadolu Otelcilik Ve Turizm Meslek Lisesi mezunu olan Doğukan Güneş Masterchef ilk turda şeflerden 3 evet oyu alarak bir üst tura yükselmiştir. 2. turda en iyi tabağı çıkartan Doğukan Güneş 3. tura yükselmeyi başarmıştır. Doğukan Güneş, Masterchef'te 3. turda mücadele ediyor.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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