Masterchef 2022 Dilara Kavadar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? - Haberler

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Masterchef 2022 Dilara Kavadar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

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Masterchef 2022 Dilara Kavadar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef yeni sezonu başlarken izleyiciler bu yıl yarışan yarışmacıları merak ediyor. Bugünkü yarışan yarışmacılar arasında Dilara Kavadar geliyor. Peki, Masterchef 2022 Dilara Kavadar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Dilara Kavadar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022 Dilara Kavadar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

DİLARA KAVADAR KİMDİR?

Dilara Kavadar yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Yemek yapmayı çok seven Dilara Kavadar 23 yaşında ve üniversite öğrencisidir. Dilara Kavadar, Acun Medya Akademi'de 2 ay gastronomi eğitimi aldı. Dilara Kavadar, 7 Temmuz 2022 Masterchef 1. turda müdacele ediyor. Dilara Kavadar jürilerden 3 evet alarak 2. tura yükseldi.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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