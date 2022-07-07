Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Dilara Kavadar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

DİLARA KAVADAR KİMDİR?

Dilara Kavadar yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Yemek yapmayı çok seven Dilara Kavadar 23 yaşında ve üniversite öğrencisidir. Dilara Kavadar, Acun Medya Akademi'de 2 ay gastronomi eğitimi aldı. Dilara Kavadar, 7 Temmuz 2022 Masterchef 1. turda müdacele ediyor. Dilara Kavadar jürilerden 3 evet alarak 2. tura yükseldi.