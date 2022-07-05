Masterchef 2022 Dilan Karataş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? - Haberler

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Masterchef 2022 Dilan Karataş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

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Masterchef 2022 Dilan Karataş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef yeni sezonu başlarken izleyiciler bu yıl yarışan yarışmacıları merak ediyor. Bugünkü yarışan yarışmacılar arasında Dilan Karataş geliyor. Peki, Masterchef 2022 Dilan Karataş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Dilan Karataş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022 Dilan Karataş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

DİLAN KARATAŞ KİMDİR?

Dilan Karataş aslen Malatyalı ve 20 yaşındadır. Üniversite öğrencisi olan Dilan Karataş aynı zamanda çalışıyor. Bugün Masterchef'te 5 Temmuz Salı günü 1. turda yarışıyor. Dilan Karataş bugün jürilere tatlı patates püreli bonfile yapacak. Yarışmacı jürilerden 3 evet aldı ve bir üst tura yükseldi.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Masterchef 2022 Gündem Magazin Haberler

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