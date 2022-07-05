Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Dilan Karataş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

DİLAN KARATAŞ KİMDİR?

Dilan Karataş aslen Malatyalı ve 20 yaşındadır. Üniversite öğrencisi olan Dilan Karataş aynı zamanda çalışıyor. Bugün Masterchef'te 5 Temmuz Salı günü 1. turda yarışıyor. Dilan Karataş bugün jürilere tatlı patates püreli bonfile yapacak. Yarışmacı jürilerden 3 evet aldı ve bir üst tura yükseldi.