Masterchef 2022 Damla kimdir? Damla Taşpınar kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Damla Taşpınar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Damla Taşpınar ana kadroya kaldı mı? Damla Taşpınar üst tura geçti mi?

DAMLA TAŞPINAR KİMDİR?

Damla Taşpınar 20 yaşında ve yarışmaya Zonguldak'tan katılmaktadır. Lisede aşçılık okuyan Damla Taşpınar Masterchef 1. turda 2 evet alarak bir üst tura yükselmişti. Damla Taşpınar üniversitede Bartın'da Turizm bölümünde son sınıfta okuyor. Damla Taşpınar bugün 25 Temmuz Pazartesi Masterchef 2. turda mücadele ediyor.