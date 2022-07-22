Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Dali Düzel kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

DALİ DÜZEL KİMDİR?

Tam ismi Durmuş Ali olan Dali Düzel Masterchef 2. turda en iyi yemeği yaparak 3. tura yükseldi. Dali Düzel, Karamanlı ve 26 yaşındadır. Restoranda alakart mutfakta çalışmaktadır. Dali Düzel, 22 Temmuz'da Masterchef'te 3. tura yükseldi.