Masterchef 2022 Cihan kimdir? Cihan Yalçın kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Cihan Yalçın kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Cihan Yalçın ana kadroya kaldı mı? Cihan Yalçın üst tura geçti mi?

CİHAN YALÇIN KİMDİR?

Cihan Yalçın 29 yaşında ve Adana doğumludur. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Cihan Yalçın fitness ile uğraşmaktadır. Masterchef ilk turda 2 evet alarak bir üst tura yükselen Cihan Yalçın bugün 28 Temmuz Perşembe Masterchef 2. turda mücadele ediyor.