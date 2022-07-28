Masterchef 2022 Cenkay kimdir? Cenkay Ceviz kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Cenkay Ceviz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Cenkay Ceviz ana kadroya kaldı mı? Cenkay Ceviz üst tura geçti mi?

CENKAY CEVİZ KİMDİR?

Cenkay Ceviz 27 yaşında ve profesyonel aşçıdır. Cenkay Ceviz şu anda Alaçatı'da çalışmaktadır. Cenkay Ceviz Masterchef ilk turda 3 evet alarak 2. tura yükselen Cenkay Ceviz ikinci turda en iyi Risotto'yu yaparak 3. tura yükseldi.