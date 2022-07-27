Masterchef 2022 Cansu kimdir? Cansu Şenduran kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Cansu Şenduran kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Cansu Şenduran ana kadroya kaldı mı? Cansu Şenduran üst tura geçti mi?

CANSU ŞENDURAN ÖZKAN KİMDİR?

Cansu Şenduran Özkan yarışmaya Antalya'dan katılıyor. Muhasebeci ve astrolog olan Cansu Şenduran Özkan ilk turda 3 evet oyu almıştı. Cansu Şenduran Özkan, bugün 27 Temmuz Çarşamba günü Masterchef'te 3. turda mücadele ediyor.