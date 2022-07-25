Masterchef 2022 Çağatay kimdir? Çağatay Akgül kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Çağatay Akgül kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Çağatay Akgül ana kadroya kaldı mı? Çağatay Akgül üst tura geçti mi?

ÇAĞATAY AKGÜL KİMDİR?

Masterchef'e iki kez katılan Çağatay Akgül 25 yaşında ve profesyonel şef olarak çalışıyor. Doğma büyüme aslen İstanbullu'dur. Çağatay Akgül, Silivri Selimpaşa İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunudur. Yaklaşık 8 yıldır aşçılık yapmaktadır. Masterchef'te ilk turu geçen Çağatay Akgül bugün 25 Temmuz Pazartesi günü 2. turda mücadele ediyor.