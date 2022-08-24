Masterchef 2022 Büşra Zambak kimdir? Büşra Zambak kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef yeni sezonu başlarken izleyiciler bu yıl yarışan yarışmacıları merak ediyor. Bugünkü yarışan yarışmacılar arasında Büşra Zambak geliyor. Peki, Masterchef 2022 Büşra Zambak kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Büşra Zambak kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Büşra Zambak ana kadroya kaldı mı? Büşra Zambak üst tura geçti mi?

BÜŞRA ZAMBAK ÖZKAN KİMDİR?

Büşra Zambak 25 yaşında ve İstanbul'da yaşıyor. Denizli doğumlu olan Büşra Zambak Masterchef ilk turunda 3 evet almış ve bir üst tura yükselmişti. 9 yıldır profesyonel aşçılık yapan Büşra Zambak bugün 27 Temmuz Çarşamba günü Masterchef 2. turda en iyi yemeği yaparak bir üst tura yükseldi.

Masterchef Büşra Zambak 3. turda en iyi tabağı yaparak ana kadroya katılmaya hak kazanmıştır. Büşra Zambak ilk hafta kırmızı takımda yarışacaktır.