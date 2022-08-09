Masterchef 2022 Büşra Zambak kimdir, ana kadroya girdi mi? Büşra Zambak kaç yaşında, nereli, mesleği ne, instagram hesabı nedir?

Masterchef yeni sezonu başlarken izleyiciler bu yıl yarışan yarışmacıları merak ediyor. Bugünkü yarışan yarışmacılar arasında Büşra Zambak geliyor. Peki, Masterchef 2022 Büşra Zambak kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Büşra Zambak İnstagram hesabı nedir? İşte detaylar...

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Büşra Zambak kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Büşra Zambak ana kadroya kaldı mı? Büşra Zambak üst tura geçti mi? Büşra Zambak İnstagram hesabı nedir? Büşra Zambak ana kadroya girdi mi? İşte ayrıntılar...

BÜŞRA ZAMBAK KİMDİR?

Büşra Zambak 25 yaşında ve İstanbul'da yaşıyor. Denizli doğumlu olan Büşra Zambak Masterchef ilk turunda 3 evet almış ve bir üst tura yükselmişti. 9 yıldır profesyonel aşçılık yapan Büşra Zambak bugün 27 Temmuz Çarşamba günü Masterchef 2. turda en iyi yemeği yaparak bir üst tura yükseldi.

Masterchef 3. turda Büşra Zambak 8 Ağustos Pazartesi günü en iyi tabağı çıkartarak ana kadroya katılan 7. yarışmacı oldu. Masterchef Büşra Zambak'ın İnstagram hesabına "@busra.zambakk" adresinden ulaşabilirsiniz.